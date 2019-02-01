العاهل الأردني يجري جولة خارجية تشمل تركيا وتونس

وكالات

أعلن الديوان الملكي الأردني الهاشمي، عن جولة خارجية يجريها الملك عبدالله الثاني ترافقه عقيلته الملكة رانيا العبدالله، تستمر يومين يزور

خلالها تركيا وتونس.

وأوضح الديوان الملكي، في بيان، أن الجولة تبدأ يوم غد السبت،

بزيارة إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعقب تركيا، سيتوجه الملك الأردني إلى تونس يوم الأحد، لإجراء مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.