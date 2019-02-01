- 1/2
- 2/2
أعلن السيناتور كوري بوكر، اليوم الجمعة، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، لينضم إلى عدد متزايد من الديمقراطيين الذين يسعون إلى الحصول على ترشيح حزبهم لمواجهة دونالد ترامب في 2020.
وبوكر من ولاية نيوجيرسي، وهو ثاني أمريكي من أصل أفريقي يرشح نفسه للانتخابات بعد كمالا هاريس.
وأضاف بوكر في فيديو ورسالة بريد إلكتروني أرسلهما إلى أنصاره، "أنا كوريبوكر وأرشح نفسي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".
وركز بوكر على جذوره في منطقة نيوارك المنقسمة عنصرياً، وهي المدينة الواقعة في نيوجيرسي التي أطلقت حياته المهنية كرئيس بلدية، ليصبح بعد ذلك أول سناتور أمريكي أسود عن الولاية.
وقال بوكر: "معاً سنحول ألمنا المشترك إلى هدفنا المشترك.
وانضم بوكر (49 عاماً) إلى مجموعة من الديمقراطيين الراغبين في منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبين هؤلاء هاريس السيناتورة عن كاليفورنيا، واليزابيث وارن، السيناتورة عن ماساشوستس، وجوليا كاسترو رئيسة بلدية سان أنطونيو بولاية تكساس سابقاً، وتولسي غابارد نائب في الكونغرس عن هاواي، وسيناتورة نيويورك كيرستن غيليبراند.
كما يفكر نائب الرئيس السابق جو بايدن، في دخول السباق.
وكذلك أعلن الملياردير هوارد شولتز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ستاربكس"، الأحد نيته الترشح مستقلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر سيناتور أمريكي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.