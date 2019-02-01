كتبت تهانى شعبان
أكد نزيه النجاري السفير المصري في بيروت، بأن الجهود التي بذلتها السفارة المصرية في لبنان أسفرت عن إعادة المواطن رمضان حسن علي، البالغ من العمر 60 عامًا، والذيتدهورت حالته الصحية مؤخرًا بعد عمله لمدة 20 عامًا في لبنان.
وأضاف السفير المصري أن السفارة كانت قد تدخلت لمساعدة المواطن
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة المصرية في بيروت تعيد مواطنا بعد تغيبه 20 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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