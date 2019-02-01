فرنسا تمنح الشرطة الحق في استخدام الخرطوش ضد السترات الصفراء

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منح مجلس الدولة الفرنسي قوات الأمن الحق في استخدام أسلحة إطلاق الخرطوش المطاطي عالي السرعة من أجل السيطرة على الحشود في الاحتجاجات الأسبوعية بحركة السترات الصفراء.
وأفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية بأنالمجلس لاحظ تواتر أعمال العنف وتدمير الممتلكات أثناء الاحتجاجات، التي انحرف بعضها عن الطرق المعتمدة، أو لم يتم الإعلان عنها مسبقا.
وأشارت إلى أن المجلس خلص إلى أن استخدام السلطات للأسلحة لا يشكل هجوما خطيرا على حرية التظاهر، أو الحق في عدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وسعت بعض النقابات والمتظاهرين إلى استصدار حكم عاجل بشأن استخدام هذه الأسلحة في أعقاب إصابات عديدة، بعضها خطير.
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