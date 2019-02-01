الناتو يعلن دعمه لقرار واشنطن بشأن معاهدة الصواريخ مع موسكو

أعلن حلف الناتو دعمه الكامل لتعليق واشنطن العمل بمعاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو.
ودعا الحلف روسيا، في بيان لها اليوم الجمعة، إلى "الاستفادة من الأشهر الستة" المتبقية أمامها وفق المهلة الأمريكية "والعودة إلى التنفيذ الكامل والقابل للتأكد منه للاتفاقية".
وأكد الناتو أنه يراقب عنكثب كيفية استخدام روسيا للصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى ويتخذ الخطوات اللازمة لضمان فعالية الموقف المشترك لدول الحلف "في مجال الردع والدفاع".
وأضاف البيان: "مستمرون في السعي إلى إقامة علاقات بناءة مع روسيا، عندما تجعل خطوات
وشدد الناتو على أن روسيا وحدها ستتحمل كامل المسوؤلية عن وقف مفعول معاهدة الصواريخ، إن لم توف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية من خلال "التدمير القابل للتحقق لكافة منظوماتها الصاروخية 9М729 ما يكفل العودة إلى ما يتوافق مع معايير الاتفاقية"، قبل أن يدخل انسحاب الولايات المتحدة المعلن حيز التنفيذ، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لموسكو ومدتها 6 أشهر.
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