إصابة فلسطينيين اثنين في تظاهرات مسيرات العودة بقطاع غزة

وكالات:

أصيب فلسطينيان أحدهما بالرصاص الحي في قدمه شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، والآخر بقنبلة غاز في القدم شرق مخيم ملكة في مدينة غزة على الحدود الشرقية للقطاع خلال مشاركة المئات في الجمعة الـ ٤٥ لمسيرات العودة، والتي

تحمل اسم "أسرانا ليسوا وحدهم".وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال الاسرائيلي أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه الشبان قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة ، واستهدفت المشاركين في التظاهرات السلمية علىالسياج الفاصل شرق خان يونس جنوب القطاع، كما أطلقت قنابل الغاز تجاه الشبان اثناء محاولتهم اشعال الاطارات المطاطية شرق البريج.وأكد شهود العيان قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بدفع تعزيزات عسكرية على طول الشريط الحدودي شرق محافظات غزة حيث تتواجد مخيمات العودة.وانطلقت مسيرت العودة في 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية للقطاع.