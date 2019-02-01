مقتل طفلين في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

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لقى طفلان مصرعهما وأصيب أربعة أشخاص آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى قرى محافظة صلاح الدين بالعراق.
وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)
وصرح مصدر أمني، إن "الانفجار نجم عن عبوة ناسفة على طريق عام في بلدة بيجي بمحافظة صلاح الدين".
يذكر أن محافظة صلاح الدين كانت قد شهدت إنفجار عبوة ناسفة منذ أقل من أسبوع، نتج عنه مقتل وإصابة 7 أشخاص.
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