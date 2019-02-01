المبعوث الأمريكي: لن نغزو كوريا الشمالية ولا نهتم بإسقاط النظام

وأضاف أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يعتقد أن الوقت قد حان للقضاء على حالة الحرب والمواجهة العدائية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال بيجان في محاضرة ألقاها في جامعة "ستانفورد" الأمريكية، أمس الخميس: "لن نغزو كوريا الشمالية"، وفقا لموقع الإذاعة الكورية.

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لدى كوريا الشمالية، ستيفن بيجان، أن الولايات المتحدة مستعدة للإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، وأنها لن تسقط نظام الحكم في كوريا الشمالية.

وكشف بيجان عن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد تعهد بتفكيك المنشآت الخاصة بتكثيف مادتي البلوتونيوم واليورانيوم في كوريا الشمالية خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في شهر أكتوبر من العام الماضي في بيونغ يانغ.

وأكد أهمية التعرف الشامل على برامج كوريا الشمالية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وهو ما سيؤدى إلى المرحلة الأخيرة لعمية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف أن الولايات المتحدة ليست لديها أية خطة لسحب قواتها المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وسيقوم ستيفن بيجون بزيارة لكوريا الجنوبية يوم الأحد القادم لإجراء مباحثات مع المبعوث النووي الكوري، لي دو هون.

وبعد اختتام زيارته لسيئول، سيجري مفاوضات على مستوى العمل مع المسؤولين الكوريين الشماليين لبحث القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي والإجراءات التي ستتخذها واشنطن مقابل ذلك، استعدادا للقمة الثانية بين ترامب وكيم جونغ أون.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توصلتا إلى صفقة مبهمة لنزع السلاح النووي خلال القمة الأولى التي عقدت في يونيو الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.