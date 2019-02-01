فرنسا: السماح للشرطة باستخدام الرصاص المطاطي ضد محتجي السترات الصفراء

سمح مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الجمعة، للشرطة الفرنسية باستخدام الرصاص المطاطي ضد محتجي السترات الصفراء، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

وفي باريس كما في مدن فرنسية عديدة، دعت "السترات الصفراء" إلى الاستمرار في المظاهرات خلال المساء للمشاركة في "ليلة صفراء".

ومن المتوقع أن تجري مظاهرة أخرى الأحد، تحت شعار "الأوشحة الحمراء" من أجل إسماع صوت "الغالبية الصامتة" والدفاع عن "الديموقراطية والمؤسسات"، وضدّ أعمال العنف التي لطخت صورة مظاهرات "السترات الصفراء" منذ نوفمبر.