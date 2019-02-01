نهائي أمم آسيا.. قطر تنهي الشوط الأول متقدمة بهدفين على اليابان – فيديو

أنهى المنتخب القطري لكرة القدم، النصف الأول من مباراة نهائي كاس آسيا للأمم، التي تقام حاليا في الإمارات المتحدة، لصالحه بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما بملعب ” مدينة زايد” الرياضية، في أبو ظبي.

وعلى الرغم من السيطرة اليابانية، عل أغلب دقائق المباراة، إلا أن المنتخب القطري لعب بواقعية كبيرة، إذ تراجع للخلف معتمدا على الكرات المضادة، وهو الامر الذي مكنه من افتتاح حصة التسجيل، بواسطة هداف البطولة، المعز علي عبد الله، في الدقيقة 12 بطريقة رائعة.

وفي الوقت الذي كثف فيه المنتخب الياباني من محاولاته من أجل تعديل النتيجة، شن “العنابي” هجمة مرتدة جديدة، أنهاها اللاعب عبد العزيز حاتم محمد في الشباك، بطريقة رائعة، في الدقيقة 27.

لينتهي النصف الأول بتقدم قطر بهدفين دون رد، ويقترب بشكل كبير من تحقيق اول لقب له في تاريخه.

إليكم هدفي الشوط الأول: