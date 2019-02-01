نهائي بطولة أمم آسيا.. قطر متقدمة بهدفين عالميين- فيديو

يتجه المنتخب القطري لكرة القدم، إلى إنهاء الجولة الأولى من نهائي كاس أمم آسيا، الذي يجمعه حاليا بمنتخب اليابان، متقدما يهدفين دون رد، وذلك بعد أن فرض المنتخب القطري بواقعيته أمر الواقع على “الكومبيوتر” الياباني.

ووقع ثنائية المنتخب القطري، كل من المعز عبد الله، في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم، في الدقيقة 27، وبطريقة أكثر من رائعة.

إليكم الهدف الأول الرائع للمنتخب القطري:

وهذا الهدف الثاني: