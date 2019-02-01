رسميا.. “الديربي” بين الرجاء والوداد يلعب في الإمارات وهذه تفاصيل المباراة – صور

وقع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة وتعاون مع الاتحاد الإماراتي للعبة، بهدف تطوير العلاقات الثنائية الرياضية بين البلدين، كما تم الاتفاق على العديد من النقاط والأنشطة والتظاهرات المشتركة بين الاتحاد الإماراتي والجامعة.

ومن بين الاتفاقات التي وقعتها الجامعة والاتحاد الإماراتي، الاتفاق على تنظيم “ديربي” مغربي، بين الرجاء والوداد البيضاويين، في 21 من شهر مارس القادم، سيقام في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وبالضبط بملعب الشيخ محمد بن زايد.

وينص هذا الاتفاق على تخصيص 130 مليون سنتيم للفريق الفائز، و100 مليون سنتيم للفريق المنهزم، وهي المرة الأولى التي ستقام فيها هذه التظاهرة بالإمارات العربية المتحدة، والثانية خارج الديار، بعد أن سبق له وأن أقيم في الديار الليبية.

وقد حضر هذا الاجتماع والقمة المغربية الإماراتية، رئيسا الرجاء والوداد البيضاويين، جواد الزيات وسعيد الناصيري، عدد من أعضاء الجامعة، بالإضافة إلى وكيل أعمال اللاعبين كريم بلق، المعروف بعلاقاته القوية مع الاتحاد الإماراتي.