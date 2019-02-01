شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن خروجها من معاهدة القوى النووية المتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو إن بلاده ستعلق التزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى اعتبارا من السبت وأضاف: إذا لم تعد روسيا للالتزام بالمعاهدة فسينتهي العمل بها.



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