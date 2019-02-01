بإسناد التحالف.. الجيش اليمني يحقق انتصارات في الجوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت قوات الجيش اليمني، الجمعة، انتصارات جديدة في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، وذلك بتأمين عدد من المواقع العسكرية، بإسناد كبير من مقاتلات التحالف العربي.



وذكر بيان للمركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، أن قوات دعم الشرعية واصلت تقدمها الميداني في مديرية "خب والشعف"، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



ونقل البيان عن قائد اللواء الأول حرس حدود، العميد هيكل حنتف، قوله إن قواته تمكنت من تأمين عدد من المواقع في بلدة "وادي سِلْبَة" و"قرى آل عَشّال" عقب تحريرها أمس الخميس.



‏وقال البيان إن الجيش الوطني عثر في البلدة على مخازن أسلحة كانت المليشيات قد نهبتها من معسكرات الجيش عند الانقلاب، لافتا إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر المليشيا.



‏وتخوض قوات الجيش اليمني معارك عنيفة شمال الجوف بهدف تحرير مركز مديرية "خب والشعف" من المليشيا الحوثية وقطع خطوط إمداد عناصرها في بلدات مديرية برط، المتاخمة للمعقل الرئيسي للمليشيات.

واستطاعت قوات الجيش اليمني خلال الفترة القليلة الماضية، السيطرة على العديد من المواقع في محافظة الجوف، التي باتت أكثر من 80% من مساحتها تحت سلطة القوات الشرعية.