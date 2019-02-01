انت الان تتابع جوايدو: تغيير حكومة مادورو في صالح روسيا والصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المعارض الفنزويلي، خوان جوايدو، الذي أعلن مؤخرًا نفسه رئيسًا لبلاده: إن "روسيا والصين لديهما مصلحة في تغيير الحكومة في فنزويلا". وأضاف جوايدو، أن ما يُناسب روسيا والصين بشكل أكبر، هو استقرار البلاد وتغيير حكومتها، علمًا بأن هذين البلدين يمثلان الدائنين الأجنبيين الأكبر لفنزويلا، وفقًا لـ"رويترز". وأوضح أنه أجرى اتصالًا بكل من روسيا والصين، مُتعهدًا بأن تكون فنزويلا مسؤولة فيما يخص التزاماتها أمام دائنيها وحاملي سنداتها، وأن يحافظ على الشركة الفنزويلية العملاقة للنفط والغاز بأيادي الدولة، وإضافة إلى إصلاح القطاع النفطي في بلاده.

وأشار جوايدو إلى أن فريقه يقوم حاليًا بتقدير سبل بسط السيطرة على فرع "PDVSA" في الولايات المتحدة، شركة "CITGO".وتعيش فنزويلا منذ العام الماضي أزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي (البرلمان)، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة