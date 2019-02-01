واشنطن تحدد موعدا لانسحابها من معاهدة القوى النووية مع روسيا

حددت الولايات المتحدة الأمريكية، موعد انسحاب واشنطن من معاهدة القوى النووية مع روسيا.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو الانسحاب من معاهدة القوى النووية مع روسيا.

وقال بومبو في مؤتمر صحفي الجمعة إن سريان هذا الانسحاب سيبدأ في 2 فبراير.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية ستطور خياراتها العسكرية الخاصة، وستعمل جنبا إلى جنب مع الناتو وحلفائها الآخرين "لمنع روسيا من استخدام أسلحتها بطريقة غير قانونية."

وأضاف بالقول: "لسنوات طويلة، خرقت روسيا معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى منذ عام 2014.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمح لأشهر طويلة إلى إمكانية انسحاب بلاده من المعاهدة.

ويثير هذا الانسحاب مخاوف من عودة سباق التسلح بين الجانبين.

وتم توقيع معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى في عام 1987 بين الرئيسين الأمريكي رونالد ريغان والسوفييتي آنذاك ميخائيل غورباتشوف، بهدف التخلص من الأسلحة النووية ذات المدى المتوسط، وخاصة الأسلحة الفتاكة لأنها لا تحلّق إلا لفترة قصيرة، مما لا يترك للسكان المدنيين الوقت الكافي للبحث عن مأوى.

وتنظر كل من روسيا والولايات المتحدة اليوم إلى المعاهدة على الزمان عفا عليها، لأنها تلزم هذين البلدين فقط في حين أن دولاً غير موقعة مثل الصين حرة في امتلاك أسلحة نووية متوسطة المدى.

في حين تزعم موسكو أنها تريد تحويلها إلى معاهدة متعددة الأطراف لمحاولة إنقاذها، وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده “منفتحة على أي أفكار حول كيفية تحريك الأمور إلى الأمام.”

وتقول موسكو إنه في حال فشل المعاهدة، فقد يؤدي ذلك إلى سباق تسلح جديد ويجعل خطر نشوب نزاع نووي أعلى بكثير، بعد نحو ثلاثة عقود من نهاية الحرب الباردة