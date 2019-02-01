شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. مساعد وزير الخارجية أمام "أفريقية النواب" لاستعراض أخر تطورات الصعيد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماعا الاثنين القادم لاستعراض أخر التطورات على الصعيد الأفريقى، وذلك بحضور السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية.

ويأتى لقاء "اللجنة مع مساعد وزير الخارجية، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الثالث (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء والمسئولين المتخصصين، من جانب آخر للوقوف على خططهم لتعزيز التوجة نحو القاهرة السمراء، وسفراء الدول الأفريقية لدى مصر وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب أخر.

يذكر أن السفير المصرى بأثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقى السفير أسامة عبد الخالق، قال إن النشاط الذى شهدته فترة رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى خلال ديسمبر كان محل إشادة أعضاء المجلس، لافتاً إلى أن الرئاسة المصرية النشطة للمجلس تأتى فى إطار الجهود التى تعتزم مصر القيام بها داخل أروقة الاتحاد الإفريقى خلال الرئاسة المصرية المُرتقبة له، والتى سيتسلمها رئيس الجمهورية يوم 10 فبراير المقبل من نظيره الرواندى بول كاجامى.