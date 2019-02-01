فادي الجميل: للشروع فورا بورشة عمل تحوّل الاقتصاد من ريعي الى منتج

هنأ رئيس ​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين ​فادي الجميل​ اللبنانيين عموما ب​تشكيل الحكومة​، متمنيا للحكومة الجديدة ورئيسها ​سعد الحريري​ وكل الوزراء النجاح والتوفيق في مهامهم الجديدة خدمة للاقتصاد الوطني والقطاعين العام والخاص والمواطن اللبناني.

وأمل الجميل في بيان من "الحكومة الانصراف فورا الى العمل نظرا للتحديات الاقتصادية الداهمة التي نمر بها والتي لم تعد تحتمل المماطلة في الحلول"، مهنئا رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ ​محمد شقير​ على توليه حقيبة ​الاتصالات​، "وهو المشهود له بالنجاحات في ​القطاع الخاص​ ولا شك انه سيعمل كما عهدناه بتفانيه المعهود من أجل نهضة القطاع وتطوره ليواكب التقدم العالمي".

كما هنأ الجميل الوزير ​وائل أبو فاعور​ على توليه ​وزارة الصناعة​ متمنيا له التوفيق في مهمته. وأمل في التعاون مع الجمعية لمواجهة التحديات الكثيرة التي يتعرض لها القطاع الصناعي وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة من أجل رفع شأن القطاع ليحقق مزيدا من النمو والتوسع لما فيه خير القطاع وتقدمه.

واعتبر الجميل ان الوقت اليوم هو للعمل والإنتاج من أجل النهوض من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فالمطلوب فورا الشروع بورشة عمل تشمل خصوصا تحديث القوانين وتقديم تحفيزات للاستثمار في القطاعات المنتجة من أجل تحويل لبنان من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، مشددا على ضرورة إعطاء القطاع الصناعي حيزا هاما في عمل الحكومة مذكرا ببعض المطالب منها التخفيف من الاكلاف التشغيلية على الصناعيين ودعم الاكلاف التصديرية، توفير التسهيلات والدعم الحكومي الذي من شأنه ان يؤمن تكافؤا في الفرص تمكننا من المنافسة فنستعيد جزءا من صادراتنا التي خسرها في السنوات الماضية.