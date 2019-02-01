اللواء عثمان استقبل رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، رئيس بعثة ​اللجنة الدولية للصليب الاحمر​ في ​لبنان​ السيد Christophe Martin يرافقه مستشارته بسمة طباجة ورئيسة قسم السجون Marie Stingl، في زيارةٍ جرى في خلالها البحث في تعزيز سبل التعاون بين قوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر الدولي.

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