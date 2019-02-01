رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان التقى الحريري والنائب العام التمييزي

التقى رئيس قلم المحكمة الخاصة ب​لبنان​ ​داريل مونديس​، هذا الأسبوع رئيسَ الوزراء ​سعد الحريري​ في إطار زيارة عمل له إلى ​بيروت​.

وكان له أيضًا لقاء مع النائب العام التمييزي ​سمير حمود​ وأعضاء من السلك الدبلوماسي. وتندرج هذه البعثة في سياق زيارات العمل التي يقوم بها رئيس القلم بانتظام لإطلاع المسؤولين اللبنانيين على آخر المستجدات في عمل المحكمة.

‏ورئيس قلم المحكمة مسؤول عن جميع جوانب إدارة المحكمة، بما في ذلك الميزانية، والتمويل، والموارد البشرية، وتوفير ​الأمن​. ‏وتشمل مسؤولياته أيضًا النواحي التنظيمية لعمل المحكمة، والإشراف على وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات، وحماية الشهود، والخدمات اللغوية.