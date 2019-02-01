الغريب: أدعو لأن تكون مصلحة البلد هي المعيار في كل شؤون البلد

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ "أننا نهنئ بولادة هذه ​الحكومة​ و​الشعب اللبناني​ يستحق الكثير من ​القيادة​ السياسية"، مشيراً إلى أنه "كان هناك توافق على آلية الحل للعقدة الدرزية بين المعنيين و​الرئيس ميشال عون​ وقد كان إسمي من ضمن الأسماء التي قدمها رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ في الحكومة".

وخلال حديث تلفزيوني، أوضح "أنني أمثل إرسلان في الحكومة وأنا ضمن تكتل ​لبنان القوي​"، لافتاً إلى أن "ملف ​النزوح​ ملف وطني بامتياز ويضغط على وضع البلد بشكل عام وله انكاسات اقتصادية وإجتماعية، سيكون لدينا خطة عمل لمعالجة ملف النزوح بأكمله وكلنا أمل بأن يتم الموافقة عليها".

وشدد على أن "السوريين هم نازحون وفي نهاية الطريق سيعودون إلى بلادهم ونحن مع العودة الآمنة للنازحين إلى بلدهم"، داعياً لأن "تكون مصلحة البلد هي المعيار في كل شؤون البلد".