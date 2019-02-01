وزير البيئة: اتفقت مع باسيل أنه اذا تمت عرقلة عملي فسأقدم استقالتي

لفت وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، الى أن "الخيار الأول لنا كان الحصول على ​وزارة الزراعة​، وأنا عملت على الملف الزراعي مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وكان لدينا خطة مهمة لتنشيط ​الصادرات​ بمجال الزراعة والتصنيع الغذائي"، مشددا على أن "​وزارة البيئة​ تحد كبير وباسيل أختارني لتحمل هذه المسؤولية".

وقال جريصاتي في حديث تلفزيوني: "أنا من مدسة ​الرئيس ميشال عون​ وتعودنا على التحديات، وهذه المسؤولية يجب أن يتحملها أحد"، مؤكدا "أننا متفائلون وهناك خطط سنقوم بها. صحيح هذا الملف مسيس لكن يجب ابعاد السياسية عنه ونعمل وطنيا"، مشيرا الى أن "كُثر تهربوا من الحصول على وزارة البيئة ومن يربط حصلونا على هذه الوزارة بأموال مؤتمر سيدر و​الفساد​ مخطئ".

ورأى أن "هناك تراكم في الأزمة البيئة بين 40 و50 سنة، ونحن سنحاول حلها"، معتبرا أنه "اذا النيات والإرادة موجودة سنجد الحل، للكسارات و​المطامر​ والمحارق اذا هي أحد الحلول يمكن أن ندرسها فنحن ليس لدينا عجز وقلة أدمغة وخبرات، بل نحن بحاجة الى القرار السياسي".

واعتبر جريصاتي أن "وزير البيئة السابق ​طارق الخطيب​ ظلم كثيرا، فكل الوزارات معنية بالبيئة ليس فقط وزارة البيئة"، موضحا أنه "في أول 3 أشهر سأعمل على الخطة البيئية، واذا تمت عرقلتنا اتفقت مع باسيل أنني سأستقيل وسأعلن من الذي عرقل عملي"، مضيفا: "هناك تحديات ومحرمات وتركيبة سياسية يجب المحافظة عليها، لكن هناك صراحة يجب اتباعها واقناع الراي العام وتحمل للمسؤولية".