تخريج جنود إناث في لواء الحرس الجمهوري

أعلنت قيادة الجيش أنه "اقيم في لواء الحرس الجمهوري حفل تقديم جنود إناث للعلم، بعد أن أنهين فترة التدريب المقررة لهنّ. ترأس الحفل قائد اللواء العميد سليم فغالي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره المدربون وذوو المتخرجات وعدد من الضباط".
وتوجه قائد الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي إلى الجنود قائلا:"تؤدّي كلٌّ منكنّ قسم الولاء للبنان والذود عنه، وبهذا تتولّى مسؤولية كبرى وتكتسب في الوقت نفسه شرفاً عظيماً. فلتكن هذه المناسبة مِعلماً مشرقاً في حياتكنّ، ومنطلَقاً تدخلْنَ منه إلى ميدان الحياة العسكريّة، ميدانِ العطاء الدائم الذي لا ينضب. وإننا على يقين بقدرتكنَّ على مواجهة تحديات المستقبل بكل كفاءة واقتدار".
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