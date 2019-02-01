شقير: وزارة الإتصالات ستدار بعقلية القطاع الخاص

أكد وزير الإتصالات ​محمد شقير​ أن "المواطنون أصبحوا جياع ويعيشون في يأس لذلك فإننا مجبورون على أن نعمل من أجل الناس لأن الكل خسر"، مشيراً إلى أن "​القطاع الخاص​ يطلب منذ سنوات أن يكون هناك اتصالات جيدة وإنترنت سريع وهناك شركات ستعود إلى ​لبنان​ والنقطة الأهم بالنسبة لها هي سرعة ​الإنترنت​ وأولويتي أن نستطيع إكمال مشروع الفايبر أوبتك".

وخلال حديث صحفي، أعرب شقير عن شفخره "بالقطاع الخاص ولا يجب أن يستخف أحد بالقدرات والطاقات الموجودة في لبنان"، مشدداً على أن "الوزارة ستدار بعقلية القطاع الخاص".

ودعا لأن "يحاسبني المواطنون على أدائي وعملي في الوزارة"، مشيراً إلى "أنني أفتخر بعلاقتي برئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وبثقته وفي هذه الوزارة سنعمل من أجل لبنان لأنه لم يعد هناك مجال للخلافات".

وشدد على أنه "في الوزارة وفي العمل من غير الممكن أن تدخل ال​سياسة​ لأن البلد بحاجة واختلفنا كثيراً وعلينا في هذا العهد أن ننتج"، موضحاً أن "أكبر مشكلة نعاني منها هي مشكلة ​البطالة​ ولا يمكن لأحد أن يخلق فرص عمل إلا القطاع الخاص لذلك علينا أن نشجعه"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نقوم بتعديل العديد من الأمور كسنّ التقاعد".