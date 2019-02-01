استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، النائب ​زياد أسود​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ الدكتور ​بشارة الأسمر​، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش عرض الأوضاع مع زياد أسود وبشارة الأسمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.