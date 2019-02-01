ترامب: سنجمد العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة اعتبارا من الغد

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​الولايات المتحدة​ ستجمد العمل بمعاهدة ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى اعتبارا من يوم غد"، مشيراً إلى أنه "في حال إتمام مفاوضات الحد من سباق التسلح مع ​روسيا​ ستبدأ معها علاقات مميزة على الصعد التجارية والعسكرية والسياسية".

ةوكان وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي، خروج الولايات المتحدة من المعاهدة.