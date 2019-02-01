بولتون: لن نتدخل عسكريا في فنزويلا لكن كل الخيارات مطروحة على الطاولة

أكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ أن "​الولايات المتحدة​ لن تتدخل عسكريا في ​فنزويلا​ لكن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

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