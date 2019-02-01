ترامب: لقد حان الوقت الآن للبدء بالعودة إلى الوطن

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أنني تسلمت فوضى عارمة في ​سوريا​ و​أفغانستان​، عبارة عن حروب لا نهاية لها مع إنفاق غير محدود وقتلى"، مشيراً إلىأنه "خلال حملتي الإنتخابية، قلت وبقوة إنه يجب أن تنتهي هذه الحروب في نهاية المطاف".

ولفت ترامب إلى "أننا ننفق 50 مليار ​دولار​ سنوياً في أفغانستان، وقمنا بضربهم بقوة لدرجة أننا نتفاوض معهم من أجل اليوم بعد 18 عاماً"، موضحاً أن "سوريا كانت مليئة بعناصر "داعش" حتى وصلت أنا إلى الرئاسة، وسرعان ما دمرنا 100٪ من خلافة التنظيم، لكننا سنراقبه عن كثب".

وشدد الرئيس الأميركي أنه "لقد حان الوقت الآن للبدء بالعودة إلى الوطن، وبعد سنوات عديدة علينا أن ننفق أموالنا بحكمة. يجب أن يكون بعض الأشخاص أذكياء!".