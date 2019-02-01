أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أن لقاءً "غير مسبوق" يجمعهم منذ الصباح بين وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
ولفت هنية، على هامش افتتاح مسجد الشافعي في مدينة غزة، إلى أنه "منذ الصباح هناك لقاء مشترك، وغير مسبوق أن يكون هناك اجتماع ثلاثي يجمع بيننا والأمم المتحدة ومصر ".
وأوضح أن "اللقاء يؤشر إلى أمرين اثنين هما: المشروع الوطني والقضية الفلسطينية في بعدها السياسي، والأوضاع المتعقلة في غزة ومسيرات العودة وكسر الحصار".
ولفت إلى أن "المشهد الوطني العام في غزة والضفة والقدس، في مفترق طرق ومرحلة حساسة ودقيقة ويحيط بها الكثير من التحديات، مع الكثير من الفرص والآفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر هنية: لقاء غير مسبوق يجمعنا مع الوفد الأمني المصري وميلادينوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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