هنية: لقاء غير مسبوق يجمعنا مع الوفد الأمني المصري وميلادينوف

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​ أن لقاءً "غير مسبوق" يجمعهم منذ الصباح بين وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية والمنسق العام لعملية السلام في ​الشرق الأوسط​ ​نيكولاي ملادينوف​.

ولفت هنية، على هامش افتتاح مسجد الشافعي في مدينة غزة، إلى أنه "منذ الصباح هناك لقاء مشترك، وغير مسبوق أن يكون هناك اجتماع ثلاثي يجمع بيننا و​الأمم المتحدة​ ومصر ".

وأوضح أن "اللقاء يؤشر إلى أمرين اثنين هما: المشروع الوطني و​القضية الفلسطينية​ في بعدها السياسي، والأوضاع المتعقلة في غزة ومسيرات العودة وكسر الحصار".

ولفت إلى أن "المشهد الوطني العام في غزة والضفة و​القدس​، في مفترق طرق ومرحلة حساسة ودقيقة ويحيط بها الكثير من التحديات، مع الكثير من الفرص والآفاق".