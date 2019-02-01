صور متداولة أثارت جدلًا.. هل تسلق ألماني الهرم مجددًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، صورًا لمراهق ألماني يجلس أعلى قمة الهرم الأكبر خوفو، والذي يقدر ارتفاعه بـ 138.8 مترًا، وكتُب عليها "المراهق الألماني أندريه سيسيلسكي، الباغ من العمر 18 عامًا، التقط هذه الصورة بعد تسلقه الهرم الأكبر سرًا".

وأثارت هذه الصورة جدلًا على مواقع التواصل، حيث اعتقد بعض المستخدمين أنها حديثة خاصة بعد واقعة تصوير فيديو إباحي أعلى الهرم.

وبالبحث، اتضح لمصراوي أن هذه الصورة تعود إلى يناير عام 2016، حيث تسلق الألماني أندريه سيسيلسكي الهرم الأكبر خوفو، والتقط الـ"سيلفي" أعلاه.

كما صور "سيسيلسكي" فيديو وثق فيه مغامرته أثناء تسلق الهرم، والذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حينذاك".

واستجوبت الشرطة في هذا الوقت الشاب الألماني بشأن تسلقه الهرم الذي يُعد مخالفة للقوانين، قبل أن تُطلق سراحه فيما بعد.