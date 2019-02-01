القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 3 كيلو فودو بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو بالزاوية الحمراء. وتمكن رجال إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء محمد عبدالله من ضبط كل من "جمال.ع"، 32 سنة، عاطل، و"مسعد.أ"، 21 سنة، عاطل وذلك أثناء تواجدهما وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 3,170 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول. بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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