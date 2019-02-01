زيفيرتل تعلن عن الاستحواذ على أعمال الاتصالات الخاصة بشركة...

لندن-الجمعة 1 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): يسرّ "زيفيرتل"، وهي شركة برمجيات جديدة تابعة لشركة "إي إس دبليو كابيتال" التي تركز بشكل حصري على قطاع الاتصالات العالمية، أن تعلن عن استحواذها على أعمال الاتصالات الخاصة بشركة "ريسبونس تيك"، على أن يسري مفعول القرار بشكل فوري.

هذا ويعتبر الاستحواذ على "ريسبونس تيك" جزءاً من خطة "زيفيرتل" التي تتمثل في توفير القيمة لشركات الاتصالات حول العالم عبر اعتماد استراتيجيات تحيط بأنظمة دعم الأعمال والنشر السريع للحلول السحابية الأصلية.

كما تعمل "ريسبونس تيك"، وهي شركة عالمية رائدة في حلول إدارة تجربة العملاء، على الدفع بالنمو المطرد للإيرادات من خلال استخدام حلول فعالة وسهلة الاستخدام وجذابة توفر رؤى متبصرة، والإجراءات الواجب اتخاذها لاستبقاء العملاء وتطوير حصص المحفظة وإضافة عملاء جدد. وسيُسوَق لمنتج "ريسبونس تيك"، المعروف سابقاً بمنصة الاستماع "ريسبونس تيك ليسنينج بلاتفورم"، باسم "ريسبونس تيك فور تيلكو" تحت العلامة التجارية "زيفيرتل". وستُطرح المنصة في السوق بأسلوب التسويق نفسه المتّبع حالياً عند بيع منتجات البرمجيات الأخرى التي تم الاستحواذ عليها ضمن حافظة "زيفيرتل"، مثل "موبيلوجي"، و"بير آب"، و"فولت دلتا"، و"فاسونا"، و"نيو نت ميساجنج" و"نيو نت إنتراكت".

وقال مايك شينيا، الرئيس التنفيذي لشركة "زيفيرتل" في معرض تعليقه على الأمر: "إنه لشرف عظيم أن نضيف منتج ’ريسبونس تيك فور تيلكو‘ إلى حافظة منتجاتنا السحابية المتنامية، وهذا دليل إضافي على هدفنا المتمثل في توفير القيمة لقطاع الاتصالات في جميع أنحاء العالم. كما نطمح لأن نكون شريكًا ريادياً لشركات الاتصالات في برامج التحول الرقمي وانتقال السحابة، حيث سنستمر في الحصول على حلول جديدة وتطويرها لتحقيق الكفاءة المطلوبة ومكاسب إنتاجية لعملائنا".

ويساهم منتج "ريسبونس تيك فور تيلكو" في دمج بيانات تجربة العملاء وإعداد التقارير في المؤسسة بأكملها لتحسين رضا العملاء. ونتيجة لذلك، قام أكثر من 90 في المائة من عملاء "ريسبونس تيك" بتطوير عمليات تنفيذ إدارة تجربة العملاء في حلول متعددة القنوات، وتحقيق النتائج التالية التي تشمل:

ارتفاع متوسط صافي نقاط الترويج بحوالى 6.5 نقطة في العام الأول

انخفاض في الخسارة السنوية بين 1 و5 في المائة

ارتفاع معدلات ردود العملاء وتعليقاتهم لتصل إلى 48 في المائة

تضاعف تعليقات العملاء 20 مرة أكثر مقارنة بأساليب الاستطلاع التقليدية

تحسين نقاط رضا العملاء لتصل إلى 25 في المائة

وتجدر الإشارة إلى أنّ "زيفيرتل" تقدم حالياً خدماتها في قطاع الاتصالات في جميع أنحاء العالم مع طرح منتجات البرمجيات في مجالات التجزئة والبنية التحتية، والجوال، والتمكين السحابي، وتجربة العملاء. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.zephyrtel.com

لمحة عن "ريسبونس تيك"

تقوم "ريسبونس تيك"، الشركة الرائدة عالمياً في برمجيات إدارة تجربة العملاء القائمة على الأعمال، بربط أكثر من 720 مليون عميل بالعلامات التجارية التي تخدمهم. تجمع منصة "ريسبونس تيك" الحائزة على جوائز ملاحظات العملاء في الوقت الفعلي عبر نقاط الاتصال كافةً، وتنشر هذه الرؤية في المؤسسة بأكملها مع إعداد تقارير قائمة على توزيع الأدوار. كما أنها تطلق تنبيهات للعمل على المساعدة في إنقاذ العملاء المعرضين للخطر. تقدم شركة "ريسبونس تيك" خدماتها لقاعدة عملاء عالمية مع عمليات لتنفيذ إدارة تجربة العملاء في أكثر من 60 دولة حول العالم.

لمحة عن "زيفيرتل"

شهدت شركة "زيفيرتل"، بعد إطلاقها خلال مطلع عام 2018، تطوراً سريعاً لتصل أرباحها إلى 70 مليون دولار في فترة زمنية قصيرة للغاية. وبفضل أكثر من 5 آلاف منشأة و4 آلاف مهندس في أكثر من 50 دولة حول العالم، تركت الشركة بصمتها اليوم في 75 في المائة من العلامات التجارية الرائدة في شركات الاتصالات، وهي تواصل توسيع نطاق منتجات الاتصالات الخاصة بها. تقدم "زيفيرتل" حالياً خدماتها لقطاع الاتصالات في جميع أنحاء العالم بواسطة منتجات البرمجيات في مجالات التجزئة والبنية التحتية، والجوال، والسحابة، وتجربة العملاء. للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.zephyrtel.com.

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