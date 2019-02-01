استفسار بسبب GMT+1.. الأستاذ المتهم بـ”تحريض التلاميذ” يتحدث لـ”اليوم24″

بعد جدل الاستفسار، الذي وجهه مدير أكاديمية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلى الأستاذ، يوسف بن العيساوي، الذي يعمل في الثانوية التأهيلية، الخوارزمي، في مديرية طنجة/ أصيلة، بشأن ما وصفه بـ”تحريض التلاميذ على الاحتجاج ضد الساعة القانونية، التي أضافتها الحكومة إلى التوقيت المعتمد في المغرب”، أدلى هذا الأخير بمعطيات مثيرة عن الموضوع.

وقال الأستاذ العيساوي، في تصريح، خص به موقع ” اليوم24″، إن الاستفسار لا يعدو أن يكون مجرد “تصفية حسابات”، بالنظر إلى مواقفه، ولا علاقة لها بفضاء المدرسة، فضلا عن أن شريط الفيديو، الذي بنت عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حكمها، يعود إلى، تاريخ 7 نونبر الماضي.

وأوضح المتحدث نفسه، أنه في شريط الفيديو المذكور تكلم بصفته الحزبية، على اعتبار أن التأطير، والدفاع عن مشاكل المواطنين، جزء من وظيفة الحزب الذي ينتمي إليه، وما دام الأمر كذلك، يضيف الأستاذ يوسف بن العيساوي، فإنه دستوريا لم يرتكب مخالفة، وحتى الشريط المصور، فإنه أنجز خارج أسوار المؤسسة التعليمية.

ومن بين القضايا، التي قال يوسف بن العيساوي إن مواقفه منها كانت واضحة، وعبر عنها في حينها، قضية “فرنسة” بعض المواد التعليمية، بالنظر إلى كون اللغتين الرسميتين هما العربية، والأمازيغية، وذلك طبقا للدستور المغربي، بالإضافة إلى رفضه زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي “نتنياهو” إلى المغرب.

وجدير بالذكر أن أكاديمية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهت استفسارا إلى الأستاذ يوسف بن العيساوي، وأمهلته مدة 10 أيام للرد عليه، تحت طائلة اتخاذ إجراءات عقابية في حقه.