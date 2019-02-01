مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث طرق قرب اللقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بجروح متفاوتة، بعد ظهر اليوم، الجمعة، في حادث طرق وقع قرب بلدة اللقية في النقب.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن حادث الطرق وقع على شارع 358 باتجاه اللقية في منطقة النقب جنوبي البلاد.

ووصلت طواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين أحدهم بجروح حرجة، وتم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وعُلم في وقت لاحق أن أحد المصابين لقي مصرعه متأثرًا بجروحه الخطيرة.