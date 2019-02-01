الان تتابع تواصل الاشتباكات بين قبائل حجور ومليشيا الحوثي بمديرية كشر في حجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فيسبوك يعلن إغلاق حسابات لمشاركتها في حملات تلاعب إيرانية «فيسبوك» تدفع لمشتركين مقابل التجسس على هواتفهم سامسونغ تطلق قميصاً ذكياً يُشخص الربو والالتهاب الرئوي بـ “5 ابتكارات غير مسبوقة” ..هونور تطلق هاتفها العملاق “فيو 20”

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