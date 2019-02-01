الدورة 25 لمعرض الكتاب.. 700 عارض و128 ألف كتاب و350 شخصية تحاضر

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال، اليوم الجمعة، وجود أكثر من سبع مائة عارض في الدورة الخامسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المزمع تنظيمه في الدارالبيضاء، في شهر فبراير الجاري.

المعرض، الذي ينتظر أن ينطلق، في السابع من شهر فبراير الجاري، ليستمر عشرة أيام، سيمثل فيه العارضون أكثر من أربعين بلدا، من مختلف أصقاع العالم، وسيقدمون عرضا وثائقيا، يتضمن 128 ألف عنوان، يغطي مختلف صنوف المعرفة، والإبداع.

الدورة المقبلة من معرض الكتاب، ينتظر أن تستضيف إسبانيا كضيف شرف، وهو ما اعتبره السفير الإسباني في الرباط، خلال مداخلته، في ندوة تقديم المعرض، صباح اليوم الجمعة، ترسيخا للروابط التاريخية بين البلدين، قال إنها تصل حد الأخوة.

وفي السياق ذاته، أعلن وزبر الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن المعرض الدولي للكتاب ينتظر أن يعرف حضورا ومشاركة حوالي 350 مفكرا، وأديبا، وشاعرا، وشخصية من عوالم السياسة، والاقتصاد، والفن، والقانون، سيعرضون مساهماتهم في لقاءات ستنظم في إطار ندوات موضوعاتية، ولقاءات بين الكتاب.