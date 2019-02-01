العراق: تفجير 115 عبوة ناسفة والقبض على إرهابيين بالأنبار

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول تفجير 115 عبوة ناسفة والقبض على إرهابيين في محافظة الأنبار.

وقال رسول - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الخميس -: "إن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار وخلال تفتيش مناطق جنوب الخط السريع تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين من المشتبه بهما، وتفجير 3 عبوات ناسفة في منطقة الزوية".

وأضاف أن القوة تمكنت من تفجير 112 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة البو دعلج، فضلا عن العثور على حزام ناسف خلال تفتيش مقبرة القرية العصرية، والقبض على إرهابي في كمين بقضاء الرطبة.