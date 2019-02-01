وقال رسول - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الخميس -: "إن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار وخلال تفتيش مناطق جنوب الخط السريع تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين من المشتبه بهما، وتفجير 3 عبوات ناسفة في منطقة الزوية".
وأضاف أن القوة تمكنت من تفجير 112 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة البو دعلج، فضلا عن العثور على حزام ناسف خلال تفتيش مقبرة القرية العصرية، والقبض على إرهابي في كمين بقضاء الرطبة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: تفجير 115 عبوة ناسفة والقبض على إرهابيين بالأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.