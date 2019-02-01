الحربي: للإمارات قوانين فضائية متكاملة ودويلة انجازها الوحيد الفوز بمباراة

أكد الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي،أن "الإمارات أقرت اليوم تشريعا لتنظيم قطاع الفضاء استعداد للمستقبل ومئوية الإمارات 2071 لتصبح من الدول الرائدة والقليلة عالميا التي لديها تشريعات وقوانين فضائية متكاملة".

وأضاف في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ودويلة إنجازها الوحيد الفوز في مباراة كرة قدم..!! فعلاً الدول مقامات".

وبين أنه "ليس من العيب أن تخرج مهزوماً في مباراة كرة قدم..لكن العار أن تخرج من منظومتك الخليجية والعربية بسبب الخيانة".

من جانبه يقول المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الرسمية "وام" محمد جلال الريسي، "سبحان ربي كيف أذل أقواماً، أصبح عندهم فوز في مباراة كرة قدم بمثابة انتصار لهم في حرب ، شدة الأزمة جعلتهم يبحثون عن متنفس لإشغال الشعب، الاحتفالات لن تغير واقع دعمهم الارهاب وسعيهم في ضرب أمن الاوطان، نحمدالله أننا كشفنا عدواً كان يعمل ضدنا خلف قناع الاخوة والمحبة فأفشل الله سعيه".

وكان الحربي كتب في تغريدة سابقة:"الإمارات خسرت في مباراة..لكنها سطرت الأمجاد والانتصارات والبطولات في كل المجالات..الإمارات تزاحمت انجازاتها في الأرض فتسابقت نحو الفضاء".

وكانت صحيفة إماراتية، قالت "بنهاية اليوم، يتم إسدال الستار على آخر أيام العام 2018، بمزيد من الإنجازات ورفعة وتقدم الإمارات، في عام حمل أجمل الأسماء واقترن باسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وفاء واعتزازا بنهج خالد ومدرسة حياة متواصلة، وإرث كبير ومخزون لا ينضب من العزيمة والثبات والإيمان بقدرات الوطن الأجمل والأسعد.

وذكرت صحيفة" الوطن" الصادرة أواخر العام الماضي - تابعها "الخليج 365" أن " عام زايد " كان حافلا بالعمل والتأكيد على اعتزاز كل الوطن بسيرة عطرة لقائد صنع التاريخ وأسس لدولة باتت من الأفضل عالميا خلال عقود قليلة، واليوم يعاين العالم أجمع كيف تمكن أبناء الإمارات من خوض أعقد التحديات العلمية والنجاح فيها، وتعزيز مكانة وموقع وطنهم على الخارطة العالمية، عبر قفزات كبرى في أغلب مؤشرات التنافسية.

وأشارت إلى أنه خلال عام واحد دشنت عصر الدخول إلى الفضاء بقدرات أبناء الوطن بشكل تام، وتستعد لإرسال أول رائد فضاء إماراتي، وبات جواز سفرها الأقوى عالميا، وتواصل نهجها الإنساني الراسخ في التعبير عن قيمها وخصالها وتتصدر العالم في المساعدات العاجلة لجميع المحتاجين حول العالم دون تمييز، ويواصل شباب وشابات الإمارات التطوع والمشاركة في رسم الابتسامة وتبديد الحزن حول العالم، وتنعم الإمارات بالمزيد من القوانين والتشريعات الحضارية التي تتقدم بها على الكثير من الدول العريقة تاريخيا، كجعل تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50 % من مجموع الأعضاء اعتبارا من الدورة القادمة، في تقدم كبير يرسخ قوة التوجه الوطني لمشاركة الجميع في مسيرة التنمية الشاملة الحضارية.

وأضافت غدا تبدأ الإمارات "عام التسامح"، وهو تجسيد لقيمها التي تنتهجها وتمارسها وتجعل منها عنوانا عريضا يعبر عن قيم شعب المحبة والتسامح والسلام، وهي دعوة مفتوحة لجميع أمم وشعوب العالم لترتقي بعيدا عن كل ما يعيق التقارب والانفتاح، والنهج من تجربة الدولة التي أكدت من خلالها القدرة على الاندماج تحت مظلة قيم الإنسانية التي تتسع للجميع في أجواء من التعايش الذي أكثر ما يحتاجه العالم اليوم.

وتابعت هكذا هي الإمارات التي تؤكد في جميع توجهاتها وسياساتها ضرورة ترسيخ القانون الدولي والعمل بموجبه واحترام سيادات الدول وعدم التدخل في شؤونها وضرورة تحدي الأجندات العابثة والخبيثة ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.. كما يطل العام الجديد واليمن على أعتاب نصر شامل مؤزر بفضل تضحيات الأبطال ومواقف المجد التي أحبطت أحد أخطر المخططات التي تستهدف اليمن والمنطقة والأمة جمعاء، ومواقف بطولية وإنسانية كان لها الدور الأكبر في تجنيب الأشقاء المحنة التي مروا بها جراء الانقلاب الغاشم، وهي مواقف تؤكدها الإمارات دائما حيال جميع القضايا المحقة من خلال الدعم الثابت والاستراتيجي.

واختتمت كل عام وقيادتنا الحكيمة التي جعلت من الإمارات واحة غناء للنجاح والتقدم والتعايش، كل عام وقواتنا الباسلة درع الوطن وحصنه بخير، كل عام وشعبنا الأصيل إلى مزيد من التقدم والرفعة والنجاح