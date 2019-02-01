أزمة بين القاهرة وحماس بعد تصريحات سفير قطر في غزة

قالت مصادر مقربة من حركة حماس، إن أزمة مكتومة وقعت بين مصر والحركة الفلسطينية، إثر إلغاء اجتماع كان مقرراً عقده أمس الأربعاء في القاهرة، لقادة من الفصائل الفلسطينية.

وكشفت المصادر، لصحيفة الجريدة الكويتية، أن مصر أبلغت حماس رسمياً، بتأجيل لقاء كان من يُفترض أن يجمع وفداً من الحركة، يرافقه وفد من حركة الجهاد الإسلامي، بمسؤولين في جهاز الاستخبارات المصرية، مضيفةً أن إلغاء الاجتماع تقرر قبل ساعات من موعده.

وحسب المصادر، فإن القرار المصري جاء بعد ساعات من تصريحات نسبت إلى سفير قطر لدى السلطة الفلسطينية محمد العمادي، أكد فيها أن قطر تسعى لعقد اجتماع موسع لكل الفصائل الفلسطينية بالدوحة، وأن حماس صاحبة الفكرة، وطالبت قطر برعاية جولة جدية من الحوار الفلسطيني الفلسطيني، ما اعتبرته مصر "تصرفاً غير مقبول من حماس".