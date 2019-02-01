انتهاء الإجتماع التشاوري في منطقة البحر الميت بالأردن

أعلن اليوم الخميس، الإنتهاء من الاجتماع التشاوري الذي جمع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن، في منطقة البحر الميت بالأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع تناول فتح عدد من الاجندة وتنسيق المواقف المشتركة حول قضايا المنطقة والامن المشترك وتنسيق المواقف والتأكيد على وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية.

والتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، وزراء خارجية الدول الـ 6، عشية اجتماعهم لبحث أزمات المنطقة والتطورات الإقليمية.

وقال بيان للديوان الملكي الأردني، إن الملك عبدالله الثاني استقبل وزراء خارجية، السعودية، الكويت، الإمارات، مصر، والبحرين، إضافة إلى الأردن، في منطقة البحر الميت؛ لبحث الأوضاع في المنطقة، وآخر مستجدات الملفات السورية والعراقية والفلسطينية.

وخلال اللقاء أكد عاهل الأردن أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، وبما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضًا، القضية الفلسطينية، حيث شدد العاهل الأردني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.