شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق مارثون ختام مبادرة "الوفد مع الناس" فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينطلق اليوم الجمعة مارثون "مبادرة الوفد مع الناس" ، للاحتفال بختام أعمال مبادرة "الوفد مع الناس" بمحافظة الجيزة ، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد.

ومن المقرر أن ينطلق المارثون من أمام جامعة القاهرة حتى منطقة المنيل لتسليم شعلة المبادرة إلى محافظة القاهرة ، وذلك لتبدأ المبادرة عملها فى محافظة القاهرة.

يذكر أن مبادرة الوفد مع الناس أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس الوفد ، للتواصل مع المواطنين للعمل على حلها من خلال مؤسسات حزب الوفد.



حزب الوفد