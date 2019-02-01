فيوليت الصفدي: سأناقش موضوع تغيير اسم الوزارة مع الحريري

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التأهيل الإجتماعي والاقتصادي للشباب و​المرأة​ فيوليت خيرالله الصفدي، في حديث صحفي، "أنني سأناقش موضوع تغيير اسم حقيبتي مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يحتاج الى مرسوم".

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