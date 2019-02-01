الحكومة المغربية: الأنباء عن زيارة نتانياهو للمملكة مجرد شائعات

وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة الغربية، ​مصطفى الخلفي​ التقارير حول زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​ بأنها "مجرد شائعات".

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