حول العالم في 24 ساعة: الحريري يعلن عن تشكيل حكومة لبنان الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إعلان الحريري عن تشكيل حكومة لبنان الجديدة، وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس، واعتراف البرلمان الأوروبي بجوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

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