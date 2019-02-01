أستراليا: مارك لاثام يتعهد بحظر البرقع

مارك لاثام

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - من المقرر أن يمارس مرشح حزب "أمة واحدة" مارك لاثام ضغوطا لحظر البرقع في البنوك والمطارات وكافة المباني الحكومية إذا فاز في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية نيو ساوث ويلز في مارس المقبل.

قائد حزب العمال الفيدرالي السابق الذي يترشح الآن لصالح حزب "أمة واحدة' في نيو ساوث ويلز قال إن حظر البرقع يتعلق بالقدرة على الاندماج الاجتماعي والقلق الأمني بالنسبة للعامة.

وأردف لاثام أن سياسة الحظر التي يعتزم تطبيقها سوف تتطلب نزع البرقع كجزء من إجراءات المسح الأمنية في المطارات وقبل دخول البنوك على غرار ما يحدث مع خوذة الدراجات النارية.

وتابع: " إذا كان القانون يلزم الأشخاص بخلع الكابات والقبعات والخوذات، لذلك ينبغي نزع غطاء الرأس والوجه".

وواصل: "أقارب النساء المرتديات هذا الزي يجبروهن على فعل ذلك لمنع الآخرين من النظر إلى أجسادهن'.

وفي وقت سابق، اقترح لاثام إجراء تعديلات على القوانين المناهضة للتمييز بما يسمح بالفصل بين الناس على أساس العرق والجنس والنوع والدين في الأماكن العامة.

ويتضمن الاقتراح ساحات الجامعات وأماكن تعليم السباحة للنساء التي تشهد وجود ستار خصوصية.

يذكر أن السياسية المثيرة للجدل بولين هانسون زعيمة حزب أمة واحدة سبق لها ارتداء البرقع تحت قبة مجلس الشيوخ في ٢٠١٧ كوسيلة للاحتجاج عليه، لا سيما وأنها بين أبرز المطالبين بحظره.

بولين هانسون ارتدت البرقع تحت قبة البرلمان

واستشهد مارك لاثام بتصريحات وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون التي شبه فيها النساء اللواتي يرتدين البرقع بصناديق البريد ولصوص البنوك.