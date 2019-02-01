كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تعلن رفع الرسوم على الصين إذا لم تصل لاتفاقية تجارية مرضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة سترفع الرسوم على الصين إذا لم تصل إلى اتفاقية تجارية مرضية.
ويذكر أن حذر ترامب، الخميس، من أن اتفاقية للتجارة مع الصين ستكون غير مقبولة ما لم تفتح بكين أسواقها أمام قطاعات الخدمات المالية والصناعات التحويلية والزراعة وصناعات أمريكية أخرى.
وكتب ترامب في تدوينة على تويتر: "أتطلع إلى أن تفتح الصين أسواقها ليس فقط أمام الخدمات المالية، وهو ما يفعلونه الآن، بل أيضا أمام صناعاتنا التحويلية ومزارعينا والشركات والصناعات الأمريكية الأخرى".