كارلوس غصن في أول مقابلة بعد اعتقاله: سأقاتل للدفاع عن نفسي واسترجاع سمعتي

بعد شهرين على سجنه، قال الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان كارلوس غصن، اليوم الخميس، في مقابلة مع وكالة فرانس برس وصحيفة “ليزيكو” الفرنسية في المعتقل حيث محتجز في طوكيو على خلفية قضايا مخالفات مالية، أنه يشعر ب”الظلم”.

وندد غصن بوضع لن يكون “طبيعيا في أي ديموقراطية أخرى”، وذلك خلال حديثه من خلف الزجاج مع صحافيين في غرفة صغيرة داخل السجن.

وقال في أول مقابلة مع وسائل إعلام غير يابانية منذ توقيفه المفاجئ في 19 نونبر الماضي، “أمامي مئات الأشخاص يكرسون وقتهم لهذه القضية، و70 شخصا في مكتب المدعي العام، وأنا في السجن منذ أكثر من 70 يوما. ليس لدي هاتف، ولا كمبيوتر، فكيف يمكن أن أدافع عن نفسي؟”.

وخلال فترة حبسه الاحتياطي، لم يسمح لغصن بتلقي زيارات سوى من محاميه وموظفي قنصليات فرنسا ولبنان والبرازيل، وهي الدول الثلاث التي يحمل جنسياتها، لكن المحكمة باتت حاليا تسمح له باستقبال عدد قليل من الزوار الآخرين، ولخمس عشرة دقيقة.

وصل غصن مرتديا بدلة رياضية سوداء ومنتعلا خفين بلاستيكيين إلى القاعة بخطوات ثابتة محتفظا بهيبة رئيس مجلس الإدارة، رغم قوله إنه “متعب” و”في موقع ضعف”.

وقال “أنا أركر، أريد أن أقاتل من أجل استعادة سمعتي والدفاع عن نفسي ضد اتهامات غير صحيحة. رفضوا طلب الإفراج عني بكفالة، هذا الأمر لن يكون طبيعيا في أي دولة ديموقراطية أخرى في العالم”. وتساءل “لماذا أعاقب قبل أن تتم إدانتي؟”.

و جهت إلى كارلوس غصن ثلاث اتهامات بخيانة الأمانة وعدم التصريح عن كامل مداخيله للسلطات المالية بين عامي 2010 و2018. وقد نفى ارتكابه أية مخالفات مالية.