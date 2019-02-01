رسميا.. تسجيل خمس حالات وفاة بأنفلونزا الخنازير بالمغرب

أعلن وزير الصحة أنس الدكالي، اليوم الخميس بالرباط، عن تسجيل خمس حالات وفاة بأنفلونزا “أش 1 إن 1” على مستوى البنيات الصحية العمومية والخاصة، مشيرا إلى أن حالات الوفيات هاته همت، بالخصوص، أشخاصا في وضعية هشة.

وأوضح الدكالي، في تصريج لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أنفلونزا “أش 1 إن 1” هو النوع المتفشي خلال هذه السنة، وذلك على غرار “باقي بلدان العالم”، مؤكدا أن وزارة الصحة “ستواصل جهودها في إطار اليقظة الوبائية”.

وكشف الدكالي في تصريحات سابقة أن الوفيات لا علاقة لها بالفيروس، قبل أن يتراجع ويصرح بهذه المعطيات اليوم الخميس، وذلك ساعات بعدما “كذبه” مصطفى الخلفي الذي أكد أن حالات الوفيات المسجلة هي بسبب الفيروس.