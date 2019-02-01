كأس الملك.. الريال يكرر فوزه على جيرونا ويبلغ المربع الذهبي

جدد فريق ريال مدريد انتصاره على جيرونا، في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد أن فاز عليه مساء اليوم الخميس، في مباراة الإياب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليضمن بذلك بطاقة العبور للمربع الذهبي.

وأنهى الفريق الملكي الأمور مبكرا منذ الحولة الأولى، بواسطة اللاعب الفرنسي كريم بنزبمة، الذي وقع هدفين اثنين، الأول في الدقيقة 24، والثاني في الدقيقة 43.

وعلى الرغم من تقليص أصحاب الأرض للنتيجة في الحولة الثانية، إلا أن لورينتي أكد تفوق ريال مدريد بتوقيعه هدف ثالث حسم بطاقة التأهل للميرينغي، الذي فاز في مباراة الذهاب أيضا بأربعة أهداف مقابل هدفين اثنين.

ليبلغ بذلك زملاء غاريث بايل، دور نصف النهائي، الذي تأهل له أيضا كل من برشلونة، ريال بيتيس، وفالينسبا.