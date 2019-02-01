أخيرا.. لزعر يغادر نيوكاستل ويخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي

بعد انتظار طويل، وجد الدولي المغربي أشرف لزعر، لاعب فريق نيوكاستل الإنجليزي، وجهة جديدة، قد تنقذ مساره الكروي، بعد أزيد من سنة من “التهميش”، وذلك بعد أن توصل ناديه الإنجليزي إلى اتفاق مع تشيفلد وينزداي أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأعلن نادي شيفلد، مساء اليوم الخميس، ضمه اللاعب أشرف لزعر على سبيل الإعارة، إلى غاية نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وهي فرصة ذهبية للاعب المغربي من أجل الخروج من “ظل” نيوكاستل، والكشف عن إمكانياته الكبيرة.

وكان لزعر قريبا من الإنضمام إلى أحد أندية الدوري الإيطالي الممتاز، غير أن المفاوضات مع نيوكاستل توقفت في آخر لحظة لأسباب مادية.

يشار، إلى رافا بينيتيز، أكد في تصريحات سابقة بأنه لن يعتمد على أشرف لزعر هذا الموسم، على الرغم من تألقه رفقة الفريق الثاني.